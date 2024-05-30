  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Öğretmen arkadaşlarımız mağdur olmayacak

Öğretmen arkadaşlarımız mağdur olmayacak

HABER MERKEZİ
Öğretmen arkadaşlarımız mağdur olmayacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret konusundaki taleplerine ilişkin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Kendisine gelen özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları konusundaki taleplerine ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Onlardan bizim istediğimiz şey; özel okullardaki öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üretmeleri" diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA