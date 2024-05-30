Öğretmen arkadaşlarımız mağdur olmayacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret konusundaki taleplerine ilişkin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Kendisine gelen özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları konusundaki taleplerine ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Onlardan bizim istediğimiz şey; özel okullardaki öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üretmeleri" diye konuştu.