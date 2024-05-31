Barış Boyun İtalyan polisine konuşmadı

İTALYA'DA çetenin 18 üyesiyle birlikte gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un, İtalyan polisindeki sorgusunda ifade vermekten kaçındığı, kendisine yöneltilen sorulara cevap vermediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 22 Mayıs Çarşamba sabahı saat 04.00 sıralarında, İtalyan kolluk kuvvetleri ve Interpol'den oluşan ekipler, bir süredir ev hapsinde tutulan ve gözetim altında bulunan Barış Boyun ve adamlarına yönelik Başkent Roma'ya 90 kilometre uzaklıktaki Viterbo'da bir apartman dairesine operasyon düzenlemişti. Susma hakkını kullandığı anlaşılan çete lideri, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.