Forex vurguncusu Yavuz Usta cambazlık peşinde! İlçe ilçe rüşvet vererek haberlerine erişim engeli aldırdı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen 'Sibergöz-17' operasyonunda 'kaldıraçlı forex' yalanıyla yüzlerce kişiyi dolandıran ve yakalanan kripto para firması sahibi Yavuz Usta, hakkındaki haberlerin asılsız olduğunu, tanınmış ve saygın bir iş insanı olduğunu öne sürerek, gerçek dışı olduğunu iddia ettiği haberlerin kaldırılması talebinde bulunuyor.

İlçe ilçe mahkeme mahkeme dolaşıp rüşvet vererek istediğini elde eden Yavuz Usta bu kez de Doğanşehir Sulh Ceza Hakimliği üzerinden bir karar aldırttı.

Hakim Fethican Çelebi, içerisinde yeniasir.com.tr'nin de olduğu onlarca farklı site ve adresteki ilgili haberlere erişim engeli verdi.

İşte Yavuz Usta'nın yeniasir.com.tr özelinde erişim engeli aldırdığı o haber:

9 ilde 'forex' dolandırıcılığı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken 11 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da olduğu öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 Euro nakit ele geçirildi.

Elde edilen bilgilere göre Yavuz Usta'ya ait olduğu tespit edilen Forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklamı yapıldı. Öyle ki firmanın reklamlarını ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlendi. Pulaş sık sık sosyal medya hesaplarından firmanın tanıtımını yaparak yatırımcıları bu firmaya çekmeye çalıştı.

İL İL MAHKEME MAHKEME GEZİP ERİŞİM ENGELİ GETİRTİYOR

İl il mahkeme mahkeme gezen Yavuz Usta'nın avukatı müvekkilin dolandırıcılığını perdeleyerek, yasadığı ağır mağduriyetin iş hayatına da özel hayatına da yansıdığını öne sürerek haberlere erişim engeli kararı aldırdı.

ÇOK SAYIDA HABER ENGELLENDİ

Başka il ve ilçelerdeki mahkemelerden alınan kararlar ile dolandırıcı Yavuz Usta'nın hakkındaki onlarca habere erişim engeli getirildi.

RÜŞVET İDDİASI

Usta'nın il il dolaşarak rüşvet karşılığında kendisi hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdığı iddia ediliyor.