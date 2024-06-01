Hangi köpekler uyutulacak? İşte sokak köpekleri düzenlemesinin detayları...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak köpekleri sorununun çözümü için yapılan çalışmanın çerçevesini anlattı, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.
Yaptıkları hazırlık ile ilgili kamuoyunda "bütün köpekler toplanıp ötanazi yapılacakmış" gibi yanlış bilgiler yayıldığını belirten Güler, şu mesajları verdi:
4 MİLYON SOKAK KÖPEĞİ: Resmi rakamlara baktığımızda 2.5 milyon civarında sahipsiz, başıboş köpek sokaklarda. Maalesef net tespite dayanmıyor bu rakamlar. Genel tahmin, 4-4.5 milyon civarında sahipsiz sokak köpeğinin şehirlerde, ilçelerde bulunduğu yönünde.
ÇETELER HALİNDE GEZİYORLAR: Vatandaşların yaşadığı sıkıntılar var. Saldırgan, çeteler halinde gezen köpeklerimiz var. Bunlara yönelik olarak sokak güvenliğini sağlamak, toplum sağlığını korumak gibi yükümlülüğümüz var.
KUDUZ TEMASLI SAYISI ARTIYOR: Şu anda kuduz temaslı sayısının ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz. Vahşi orman alanlarına yapılan barınaklarda vahşi hayvan ve köpek teması sonucu ortaya çıkan kuduz riski var.
SALDIRGANLAŞMIŞ KÖPEKLER: Anatomik yapısı bozulmuş, farklı ürümeden kaynaklanan saldırganlaşmış, normalleşmesi mümkün olmayan, hasta, acı çeken hayvanlar var. Bunları merhamet iklimine uygun olarak uyutma dediğimiz şekli ile birlikte normalleştirmemiz gerekiyor.
ÇİP, KULAKLIK, AŞI: Hayvanların sahiplenmesini destekleyelim. Kısırlaştırmaya yoğun bir şekilde devam edelim. Aşılayarak, çip veya kulaklık takarak hayvanseverler ile süreci yürütelim diye düşünüyoruz.
MASKOT YAREN İLE SORUN YOK: Mahallenin maskotu, adı "Can, Yaren, Beyaz, Papatya" gibi köpeklerle sorunumuz yok. Toplumun sorunu cadde ve sokaklardaki saldırgan, çeteler halinde gezen, sokak güvenliği ve toplum sağlığını etkileyenler
BARINAKLARA ALINACAK: Bizim esasımız köpeklerin barınaklara alınması. Barınakların yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz. Ve orada hem yaşamalarını sağlamak, hem olumsuz durumu olan köpekleri buradan ayırt etmek gerekiyor.
BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU: Belediyelerin sokak köpeklerinin, kedilerin barınaklarını yapma zorunluluğu var. Keyfiyet yok. Sorumluluklarını yerine getirsinler.