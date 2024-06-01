Hangi köpekler uyutulacak? İşte sokak köpekleri düzenlemesinin detayları...

KUDUZ TEMASLI SAYISI ARTIYOR: Şu anda kuduz temaslı sayısının ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz. Vahşi orman alanlarına yapılan barınaklarda vahşi hayvan ve köpek teması sonucu ortaya çıkan kuduz riski var.

SALDIRGANLAŞMIŞ KÖPEKLER: Anatomik yapısı bozulmuş, farklı ürümeden kaynaklanan saldırganlaşmış, normalleşmesi mümkün olmayan, hasta, acı çeken hayvanlar var. Bunları merhamet iklimine uygun olarak uyutma dediğimiz şekli ile birlikte normalleştirmemiz gerekiyor.

ÇİP, KULAKLIK, AŞI: Hayvanların sahiplenmesini destekleyelim. Kısırlaştırmaya yoğun bir şekilde devam edelim. Aşılayarak, çip veya kulaklık takarak hayvanseverler ile süreci yürütelim diye düşünüyoruz.