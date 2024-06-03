Efes’ten 50 savaş gemisiyle tarihi mesaj

BÜLENT ERDANDAÇ

Yeni dünya düzeni inşasına yönelik, küresel güç odakları stratejik projelerle sahnede. Türkiyemizin etrafı ateş çemberi. Kıbrıs, Suriye, Irak'ta kurgulanan tezgahlar, yaşanan kışkırtmalar bir gerçeği işaret ediyor. Türkiye'nin geleceği için, Türk Ordusu güçlü olmalı. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye "Güçlü Ordu, Güçlü Devlet, Güçlü Türkiye" paradigması doğrultusunda emin adımlarla yürüyor. Bu bağlamda, güçlü ordumuz, çok başarılı tatbikatlarla dünyaya tarihi mesajlar vermeyi sürdürüyor.

ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ

Kahraman Türk Ordusu, İzmir Seferihisar Doğanbey Körfezi'nde muhteşem "Efes-2024" tatbikatını gerçekleştirdi. Bölgemizde yapılan en büyük Türk Ordusu tatbikatına 45 ülke katıldı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizin 11 bin Mehmetçiğinin çok başarılı harekâtını yüzlerce yerli ve yabancı gözlemci hayranlıkla izledi. Başkomutan Erdoğan oradaydı. Küresel güçlere derin mesajlar verdi: "Hazır ol savaşa, ister isen sulh ve barış. Türkiye bunu yapıyor. Yerli ve milli savunma sanayimizin müthiş yatırımları ile yarınlara hazırız. Etrafımız ateş çemberi. Hedef Türkiye ve bölgemiz. Asla oldu bittiye gelmeyiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Tehditlere boyun eğmeyiz. Milletimiz söz konusu olunca kimseyi dinlemeyiz. Güçlü olmamız tercihten öte zarurettir."

İLMEK İLMEK ÖRÜYORUZ

Başkomutan Erdoğan'ın önünde, Türk Ordusu'nun 50 savaş gemisiyle yaptığı gece tatbikatı da çok anlamlıydı. Tatbikatın deniz bölümüne katılan 50 savaş gemisi, Kıbrıs Barış Harekatımızın 50. yıl dönümü mesajını verdi. Evet, 1974 yılında Kıbrıs'ı işgal etmeye yeltenen emperyalistlerin oyununu Türkiye bozmuş, Yavru Vatan KKTC'nin varlığını dünyaya göstermişti. Aradan 50 yıl geçti. Bugün Başkan Erdoğan ve Türkiye, Kıbrıs Türk Devleti'nin inşasını ilmek ilmek örüyor. 20 Temmuz 2024'te de KKTC'de muhteşem yıl dönümü ile küresel güçlere tarihi mesajlar verilmeye devam edilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidini gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay - Kuvvet komutanlarını selamlayarak geçen Türk Donanması, TCG Anadolu, Milli ve Yerli Uçak Gemisi'nden sevk ve idare edilmişti. '100. Yılda 100 Gemi' resmi geçidine, TCG Anadolu, TCG Nusret, 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılmıştı. Gurur verici bir gündü.

TRAKYA UÇAK GEMİSİ

Türk Deniz Kuvvetlerimiz, 7-18 Mayıs tarihlerinde de Aksaz'da nefes kesen DENİZKURDU TATBİKATI- 2024 tatbikatını yapmıştı. Kahraman ordumuzun tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan'ın vurgulamaları çok dikkat çekiciydi: "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler güçlü ordu, güçlü Türkiye şiarımızın ne kadar kritik olduğunu bize tekrar hatırlatmıştır. 21 yıldır göz bebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek, en modern savunma teçhizatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, donanmamıza geniş imkânlar sağlıyor. Daha büyük bir uçak gemisini (TRAKYA) ordumuza kazandıracağız. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak beşinci nesil uçağımız KAAN, uçuyor. Bayraktar TB3, KIZILELMA, ve ANKA 3'ün testleri devam ediyor." Gurur verici, 'Cumhuriyet, Aksaz- Denizkurdu ve İzmir-Efes' tatbikatlarını başarı ile koordine eden, milli ve yerli savunma sanayi hamlemizi Başkan Erdoğan'la beraber yürüten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i tebrik ediyoruz.

SONUÇ

Akdeniz, Adalar Denizi (Ege) ve Karadeniz, jeopolitik ve jeostratejik açıdan tarih sahnesinde önemi her zaman artan bir deniz havzasıdır. Avrasya'nın kalpgahının baş aktörü Türkiye, Mavi Vatan Stratejisi ile Akdeniz-Ege-Karadeniz'de bölgeye göz dikenlere karşı büyük deniz tatbikatları ile daima hazır olduğunu göstermeyi sürdürüyor. Büyük Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyen ülkemizin kahraman ordumuza selam olsun.