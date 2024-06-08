HÜRJET ve GÖKBEY’den uluslararası başarı

TÜRKİYE'NİN milli hava araçları HÜRJET ve GÖKBEY, İngiltere'deki Farnborough Airshow'da yurt dışındaki ilk uçuşlarını gerçekleştirecek. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET ve GÖKBEY, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Airshow'da 22-26 Temmuz'da vitrine çıkacak. Türk savunma ve havacılık sanayisinin milli hava araçları, etkinlik kapsamında yurt dışındaki ilk uçuşlarını gerçekleştirecek. Milli hava araçları etkinlik boyunca 4'er uçuş yapacak.

GÖSTERİ UÇUŞLARI

HÜRJET ve GÖKBEY, etkinlikte sergileyecekleri performanslarla Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serecek. Jet eğitim ve hafif taarruz görevlerini yerine getirebilen çok amaçlı bir uçak olarak ilk görevine hazırlanan HÜRJET'in, bu yıl ayrıca 3-5 Eylül'de gerçekleştirilecek Mısır Uluslararası Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapması planlanıyor. Aramakurtarma, VIP taşımacılığı, sağlık hizmetleri ve askeri görevler gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilen GÖKBEY helikopteri ise çok yönlü bir genel maksat helikopteri olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. HÜRJET, Farnborough Airshow'da gerçekleştireceği gösteri uçuşunda yüksek G kuvveti manevraları, hızlı tırmanış ve dalış ile uçuş dinamiklerinden örnekler verecek. GÖKBEY de manevra kabiliyetini ve stabil uçuş performansını ortaya koyacak.