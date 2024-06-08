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Haberler Gündem İnlerinde tek tek yok ediliyorlar!

İnlerinde tek tek yok ediliyorlar!

KAZIM YÖRÜKCE
İnlerinde tek tek yok ediliyorlar!

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

ÖTE yandan Aydın'da jandarma ekipleri silahlı terör örgütü propagandası yapan 6 şahsı yakaladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından" Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyonda, Bozdoğan, Efeler, İncirliova, Kuşadası ve Söke'de Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 6 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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