G7 Zirvesi’ne Başkan Erdoğan damga vuracak

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'nin davetlisi olarak, 13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak G7 Zirvesi'ne katılacak. G7 toplantısı için İtalya'ya gelecek olan ABD Başkanı Biden ile Başkan Erdoğan çok kritik üç önemli dosyayı konuşacak.

GAZZE'Yİ SAVUNACAK

Başkan Erdoğan, gelecek ay 9-11 Temmuz'da da NATO'nun 75.

Yıldönümü Törenleri için Washington'a gidecek ve Biden ile ikinci kez konuşacak. Başkan Erdoğan, ABD (Biden), İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya başkan ve başbakanları ile 13-15 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Puglia Bölgesi'ndeki Borgo Egnazia kasabasında bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın Biden ve diğer G-7 liderleri ile yapacağı görüşmelerde, çok önemli üç konuyu etraflıca görüşme ve net kararlar alınmasında ısrarcı olacağı belirtiliyor. Başkan Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'de masum Filistinlilere soykırım ve vahşeti acil ateşkesle durdurma talebi olacak.

G-7 Zirvesi'ne davet edilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) lideri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşmesi beklenen Başkan Erdoğan, Gazze katliamına neşter atılması için bastıracak.

TERÖRİSTAN'A İZİN YOK

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a karşı, aparat PKK-YPG'nin Kuzey Suriye'de sözde seçimlerin asla yapılmaması konusunda ısrarcı olacak. Suriye'nin kuzeyinde ABD aparatı PKK-PYD gözetiminde yapılması düşünülen ancak Türkiye'nin itirazı üzerine iptal edilen ve Ağustos'a kaydırılan seçimlerle ilgili Türkiye kararlı duruş içinde. Türkiye Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarını gerçekleştirdi. Yenileri de olacak. Türkiye ağırlığını koymasa, sert çıkmasa 11 Haziran'da Cezire Kantonu, Deyrizor Kantonu, Rakka Kantonu, Fırat Kantonu, Münbic Kantonu, Efrin-Şehba Kantonu ve Tabka Kantonu'nda 6 büyükşehir, 40 şehir ve 105 beldede 6 milyon kişinin yaşadığı seçimler yapılacaktı.

ABD, Ağustos'a bıraktırdı.

Ancak tümüyle iptal edilmedi.

Başkan Erdoğan, geçen haftaki MGK Manifestosu ile "Suriye'de teröristanı asla kurdurmayacağız" mesajı ile Amerika'yı uyarmıştı.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI

Başkan Erdoğan, F-16 savaş uçaklarının 2028 öncesi gönderilmesini isteyecek. Türkiye ile ABD arasında, önceki gün 'F-16 Blok 70' savaş uçağı satışına yönelik mutabakat zaptı açıklandı.

Türkiye için yapılan bildirim, yaklaşık olarak 23 milyar dolar tutarında bir bütçeyle 40 adet 'F-16 Blok 70' savaş uçağı, 79 adet 'F-16 Blok 70' modernizasyon kiti ve beraberindeki birçok teçhizatın satışını kapsıyor. 40 adet F-16 uçağının ilk tesliminin 2028 yılında yapılacağı belirtildi. Türkiye, Milli Muharip Uçak - KAAN yeterli düzeyde envantere girene kadar geçen süreçte Türk Hava Kuvvetleri'nin nitelik ve nicelik açısından akamete uğramaması için İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ortak yapımı Eurofighter alımındaki tıkanıklığı gidermeye yönelik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temasları hızlandırdı. Türkiye, ilk aşamada 20, toplamda 40 olmak üzere en üst versiyon Eurofighter almak istiyor. İtalya, İngiltere, İspanya liderleri olumlu tavır içinde. Başkan Erdoğan, G7 İtalya toplantısına katılacak Almanya Başbakanı Scholz ile Almanya'nın yarattığı sıkıntıyı kaldırmak için ısrarcı olacak.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran ve Temmuz dış politika temasları hızlanmış durumda.

Başkan Erdoğan'ın Biden'la bir ay içinde iki kez konuşacak olması ve G7'nin küresel ölçekte Gazze soykırımına odaklanabilmesi çok önemli bir gelişme olacaktır. Erdoğan'ın G7 toplantısı bağlamında, Gazze'deki Siyonist Netanyahu'nun vahşetini dile getirmesi uluslararası alanda diplomatik bir etkiye sahip olan G7'de, bu noktada diplomatik ağırlığını ön plana çıkartma arzusu Müslüman dünyada heyecanla takip edilmektedir.

Başkan Erdoğan'ın etkisiyle ve oluşturmakta olduğu kamuoyuyla ateşkes ve barış müzakerelerine inşallah destek vermelerini sağlaması söz konusu olabilir. Evet, Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki Siyonist Netanyahu'nun soykırımını durdurmak için geniş bir uluslararası koalisyon oluşturma çabalarında yolu açık olsun.