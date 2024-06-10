Bakan Fidan: İnsan hakları için safları sıklaştıralım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında "İnsan hakları ve evrensel değerleri savunmak için saflarımızı sıklaştıralım" dedi. Toplantının somut sonuçlar doğuracağına inandığını söyleyen Fidan, "Türkiye olarak Körfez ülkeleriyle ilişkilerimize özel önem atfediyoruz. Ortak çabalarımız neticesinde ilişkilerimizde bugün geldiğimiz nokta memnuniyet vericidir. İlişkilerimiz her alanda güçlenmeye devam ediyor" diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Fidan, "Filistinli kardeşlerimiz için adil bir çözümün sağlanmasıyla başlayacak biçimde, bölgede barış ve güvenliğin tesisi için daha yakın işbirliğimiz elzem olacaktır" ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

BAKANI Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere bugün ve 11 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rus yetkililerle görüşecek. Görüşmelerde Gazze'deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.