9’uncu Yargı Paketi’nde casusluk detayı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Teklifle, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla TCK'de yeni suç ihdas edilecek. ayrıca, Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de haftaya TBMM Başkanlığına sunulacak. TBMM'ye sunulacak teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenler, atama öncesinde belirlenen sürelerde Akademide eğitim alacak, başarılı olanlar ilk görev yerlerine atanacak. Teklifte öğretmenlere şiddette cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme de bulunacak.