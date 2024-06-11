Bakan Fidan’dan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Moskova'ya gitti. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya gelen Bakan Fidan, Rusya'nın Nijniy Novgorod ketinde yapılacak BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yarın yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.

Bakan Fidan, Moskova'da Ahıska Türklerinin temsilcileriyle görüştü.

TEMSİLCİLERİ KABUL ETTİ

Bakan Fidan, Moskova'da Ahıska Türklerinin temsilcileriyle de bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahıska Türkü soydaşlarımızın temsilcilerini kabul etti" ifadesine yer verildi.