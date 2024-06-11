Erdoğan’dan Özel’e KKTC çağrısı

18 Yıl sonra gerçekleşen CHP ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Merkezi'ne nazik daveti için teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanımız siyasette kutuplaşma yerine diyalog zemini güçlendirmeyi ifade ediyor. Bugün gerçekleşen iade-i ziyaret, Türk siyasi hayatında ortaya çıkan tabloyu memnuniyet verici buluyorlar. Bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin gelecek nesillere borcu olan darbe anayasasından kurtulmak, Türkiye'nin geleceğini gözeten sorumlulukla ele almasını ifade ediyorlar. Diyalog ortamının sürmesi önemli. Tablo kalıcı kazanımlara dönüşmeli.

ÖZEL'E KKTC ÇAĞRISI

Belli dönemlerde siyaset hayatımıza musallat olan popülizm hastalığından kurtulması gerektiğini ifade etti. İhtiyaç duyulan şeyin popülizm değil reailzm olduğu ifade edildi. Ekonomi konuşuldu, dış politika konuşuldu. PKK'nın Suriye uzantısının orada oluşturmaya çalıştığı teröristandır. Bu konudaki hassasiyet de önemlidir.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI

Cumhurbaşkanımız törenlerde CHP ve diğer partilerle güçlü şekilde beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etti

Kıbrıs Barış harekatının 50. yıl dönümü geliyor. Yıl dönümü töreninde Özgür Özel'le birlikte güçlü bir beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Diğer bir konu Gazze. Ortak bir duyarlılık geliştirmek ve ortak bir duruş ortaya koymamız gerekiyor. Her konuda Türkiye'nin menfaatleri için ortak bir siyaset geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyet söz konusudur. Ekonomi konusunun popülist söylemlerden çıkarılmasını gerektiğini ifade etmiştir. Bir diğer konu da bazı belediye başkanlarının nefret söylemlerini dile getirmesi ve bir takım olumsuz uygulamaların ortaya çıkması.

Bir diğer önemli konu kayyum atanması. Bu konudaki tutumumuz nettir. 'Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden her belediye başkanına hizmet edeceğiz. Birileri belediyi teröre destek olmak için kullanıyorsa buna müsaade etmeyeceğiz' dedi Cumhurbaşkanımız. Bu bir siyasi partiye toptancı bir tutum değildir. Tespit edildiğinde bunların görevden alınması devlet olmanın gereğidir. Burada toplantıcı anlayışla hareket edilmemektedir. Milletten aldığı yetkiyi millete hizmet için kullanıyorsa belediye başkanı hangi partiden olduğunun önemi yoktur. Bütün siyasi partilerin hassasiyet göstermesi gerektiği, sivil siyaset, demokrasi, hukuk devletinin korunması bakımından sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getirmiştir.