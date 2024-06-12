Atasever: Yepyeni bir dünyaya gözlerimi açtım

TÜRKİYE'NİN ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında gerçekleştirdiği "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" sonrası Türkiye'ye döndü. Atasever, Mevlana'nın "Her nefeste dünya yenilenir" sözüne atıfta bulunarak, "Ben 8 Haziran'da uzay aracının içinde 90 kilometrelik irtifaya çıkıp o çok küçük zaman içinde çok derin bir nefes aldım, yepyeni bir dünyaya gözlerimi açtım, yeniden doğdum diyebilirim" ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, Bakan Mehmet Fatih Kacır ve astronot Alper Gezeravcı'nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Atasever, üstlendiği görevden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Atasever, bu sürecin gerçekleşmesi dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Kacır ve Türk milletine teşekkür etti.