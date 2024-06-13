Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Türkiye-İspanya İş Forumu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'da düzenlenen Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirve vesilesiyle düzenlenen bu güzide forumda aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum. Dostumuz ve NATO müttefikimiz İspanya ile her alanda mükemmel ilişkilere sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve güçlü ilişkiler iş dünyamızın attığı cesur ve vizyoner adımlardan da besleniyor. İlişkilerimizin 2021 yılından itibaren kapsamlı ortaklık olarak tanımlanmasında siz değerli iş insanlarımızın katkısı büyüktür.

Son yıllarda gerek Covid-19 salgını, gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar, küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları artırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve iş birliğimiz hayati önemdedir. Çok çeşitli riskleri beraberinde getiren böylesi bir ortamda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan ilkesiyle daha da geliştirmek arzusundayız. Ekonomi, ticaret ve yatırımlar Sayın Sanchez ile birlikte başkanlık edeceğimiz hükümetler arası zirve toplantımızın temel sütunları arasında yer alacak. "Ticaret hacmimiz 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladı"

Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin barındırdığı muazzam potansiyel ve dinamizm bizlere daha ileri hedeflere gitme cesaretini veriyor. 2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk. Bu hacmi hep birlikte el ele vererek sizlerin değerli katkılarıyla çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stok ile Türkiye'de en çok yatırım yapan 6'ncı ülke olması da esasen bu yaklaşımın sonucudur. Bölgesinin cazibe merkezi olan Türkiye, İspanya'dan çok daha fazla yatırımcıyı özellikle ev sahipliği yapmak üzere ülkemize davet ediyoruz. Müteahhitlik firmalarımız İspanya'da yaklaşık 1,1 milyar dolarlık 6 proje üstlenmiştir. Barselona'daki stadyum projesi bu alandaki iş birliğimizin en somut örneklerindendir. İmza attıkları projelerle dünya çapında takdir gören şirketlerimiz imkan verilmesi halinde Türkiye'ye daha fazla katkıda bulunacaktır.

İstanbul'dan birkaç saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insana ve dünya ekonomisinin önemli bir bölümüne ulaşabiliyoruz. Ticaret ve yatırım iş birliklerimizi cesur ve yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden kurgulamamız, yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacaktır. İş forumu çatısı altında ulaştırma ve altyapıdan enerjiye, sanayiden finansa geniş bir yelpazede gerçekleştireceğiniz sektörel oturumların iyi bir zemin teşkil edeceğini düşünüyorum. Bankalarımız ile finans ve yatırım kuruluşlarımız arasındaki ilişkiler son dönemde gittikçe güçleniyor. Şirketlerimizin ortak çalışma ve projeleri için geniş finans imkanlarına sahip olmalarını sağlıyor, girişimciliği daha da teşvik ediyor. Kurucusu olduğumuz G20'de birlikte sergilediğimiz çabalar da bizlere ayrı bir teşvik unsuru olmaktadır.Tüm bunları yaparken farklı sektörlerdeki çalışmalarımızı teknoloji ve inovasyonun gücüyle harmanlayarak yeni ortaklıklara da fırsat tanımalıyız. Ancak bu şekilde geleneksel sektörlerin ötesine geçerek daha geniş bir perspektifle ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurulması önümüzdeki yeni dönemin iş yapma kodları arasında yer almalıdır. Bu yaklaşım kalıcı ve güçlü iş birliklerinin tesis edilmesine büyük katkı sağlayacaktır. İşte bu anlayış dün gerçekleştirilen dijital teknoloji platformu ile somuta dönüştürülerek güzel bir örneğe vesile oldu. Burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim; Siyasetçiler olarak bizim görevimiz iş dünyamızın önünü açmak, sizlere yardımcı olmak, işlerinizi kolaylaştırmaktır. Hükümetler olarak iş dünyamızın bu bağlamda atacağı adımları destekleyeceğiz. Siz çalıştıkça, ürettikçe, ticaret yaptıkça, yatırım yaptıkça inşallah biz de her daim sizin yanınızda olacağız. Bugün imzalanacak anlaşmalarla iş birliğimizin ahdi zeminini inşallah daha da güçlendireceğiz."Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil"

Gelecek yıl medeniyetler ittifakının 20'nci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Malum medeniyetler ittifakını İspanya ve Türkiye olarak birlikte kurduk. Öyleyse bunu birlikte geliştireceğiz. Türkiye ve İspanya bu önemli ittifakın iki kurucu üyesidir. İttifakımız kuruluşundan bu yana çok kritik roller üstlenmiştir. Dünyamızın savaşlar ve katliamlarla sarsıldığı günümüzde ittifaka olan ihtiyaç daha da artıyor. Bilhassa Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi, 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar, mülteci kampları bombalandı, basın mensupları öldürüldü, gıda taşıyan insani yardım görevlileri vuruldu, doktorlar, akademisyenler, masum siviller kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil. Bu konuda değerli dostum Sanches'in takındığı tavrı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.İsrail'in yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü bu pervasızlıkların tüm dünyada antisemitizmi körüklediğine de şahit oluyoruz. İspanya'nın İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. İşin başından itibaren Sayın Sanches ilk günden bu yana gerçekten ilkeli, tutarlı ve dirayetli bir politika benimseyerek hem İspanya halkının hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Kıymetli dostumun şahsında İspanya hükümetine ve halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci bazı üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor"

Tüm bu gayretlerimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik projemizin hayata geçirilmesiyle taçlanacaktır. Ne var ki, Avrupa Birliği'ne yönelik samimi adımlarımız salt kendi çıkarını düşünen Türkiye'nin birliğe sağlayacağı katma değeri görme yeteneğinden yoksun bir takım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve Avrupa Kıtası'nda endişeyle izlenen aşırı sağ siyaset bu anlayışı şüphesiz körükleyecektir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının henüz başlamaması iş insanlarımıza yönelik katı vize uygulamaları, ekonomik ve ticari alandaki müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor. Kıymetli dostum Sayın Sanches başta olmak üzere İspanya'nın ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine verdiği samimi destek için müteşekkirim. Bunun artarak devam edeceğine inanıyorum."Geçen yılı 355 milyar dolar ihracatla kapattık"

İspanyol iş dünyasının da Avrupa Birliği çevrelerini bu alanda olumlu adım atmaya teşvik etmesinde fayda görüyorum. Akdeniz'in iki yakasında yer alan ülkelerimizin dünyanın farklı bölgelerinde sahip olduğu geniş çaplı ilişkiler yeni ortaklıklara vesile olmalıdır. Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Güney Amerika gibi bölgeler müşterek çalışmalarınız için eşsiz imkanlar sunuyor. Bu fırsatları siz iş insanlarımızın en iyi şekilde değerlendirmesini bekliyoruz. Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşadığı deprem felaketine rağmen toparlanma sürecini başarıyla devam ettiriyor. 2023 yılını 255,4 milyar doları mal ihracatı, 101,7 milyar doları hizmet ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketine ve ihracat pazarlarımızdaki zayıflamaya rağmen yüzde 4,5 büyüme kaydettik. Milli gelirimiz cari fiyatlarla ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Türkiye ekonomisi satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada yer alıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde büyümemiz yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz ve Türkiye İspanya dayanışmasını birliğini, 8'inci Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısıyla bunu güçlendireceğiz, durmadan çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz, özellikle savunma sanayiini bu konuda çok ama çok önemsiyorum. Bildiğiniz gibi uçak gemisini birlikte yaptığımız gibi bunun yanında diğer birçok insansız hava araçlarında yine aynı şekilde SİHA'larda aynı şekilde AKINCI'da bütün bunları yaygınlaştırmak suretiyle dayanışmamız yine insansız denizaltılarla çok daha farklı bir konuma gelecektir.