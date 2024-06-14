ABD’den F-16 tedariki için imzalar atıldı

TÜRKİYE'NİN ABD'den talep ettiği F-16'ların satın alım sürecinde sözleşmelerin imzalandığı, detaylar üzerindeki çalışmaların karşılıklı heyetler arasında görüşmelerle sürdürüldüğü açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'den F-16 tedariki için sözleşmelerin imzalandığını belirterek, "Detayları üzerindeki çalışmalar karışlıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar, üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.