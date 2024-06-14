Son 1 yılda bin 22 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

ÜST DÜZEY TERÖRİST

YERLİKAYA, göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yaptıklarını anlattı. Terör örgütüne katılıma değinen Yerlikaya, geçen yıl terör örgütüne 56 katılımın gerçekleştiğini ve bunun en düşük katılım olduğunu bildirdi. Kırsalda ve şehirlerde bir yıl içerisinde 31 bin 994 operasyonun düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Bunun neticesinde ne yapıldı? İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetimiz olarak 1022 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Yerlikaya, 2016'nın sonunda yerli ve milli teknoloji ürünlerinin envanterlerine katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını bildirerek, İHA, SİHA, İKU gibi hava unsurlarıyla 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve bu sayede teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiklerini ifade etti. FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleriyle mücadeleye işaret eden Yerlikaya, "Son bir yılda sözde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi"

bilgisini paylaştı.