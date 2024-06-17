Bayram klasiği: Kaçan kurbanlar

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı. Kaçan hayvanların bazıları yollara fırladı, bazıları ise çatıya çıkarak sahiplerine zor anlar yaşattı. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa önce kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına ardından bitişikteki evin çatısına çıktı.

EVİN ÇATISINA ÇIKTI

Sahiplerinin elinden kaçan boğa zor anlar yaşattı. Damın üstünden evin çatısına atlayan boğa için adeta kurtarma operasyonu yapıldı. Sahibinin evin çevresini sarıp yakalamak istediği boğa, çatının diğer ucuna giderek tekrar ahırın üstüne indi. Takibi sürdüren sahipleri bir süre sonra boğayı yakaladı.

ATLARKEN TELE TAKILDI

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kurbanlık keçi sahibi tarafından kesilmek üzere iki katlı müstakil evin damına çıkarıldı. Keçi, kesileceği sırada kasabın elinden kurtularak damdan atladı. Kasap ve kurbanlığın sahibi sokağa baktıklarında keçinin evin önünden geçen telefon teline boynuzundan takılarak havada asılı kaldığını fark etti. Daha sonra keçi, olay yerine getirilen kamyonun üzerine çıkan kişilerce bulunduğu yerden kurtarıldı.

DENİZDE 200 METRE YÜZDÜ

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki kurban kesim alanında meydana gelen olayda sırası gelen boğa, kendisini taşıyanların elinden kurtulup, dalgalı denize atladı. Kurban kesim alanındakilerin ihbarıyla itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Bu esnada 200 metre kadar yüzen boğa, dalgaların da etkisiyle tekrar kıyıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kesim alanına getirilen boğa, kurban edildi.

RÖMORKUN ALTINA GİRDİ

Balıkesir'in Havran ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan boğa kaçtı. Sahiplerinin yakalamak için ter döktüğü boğa korkup römorkun altına saklandı. Uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından boğa yakalanarak kurban edildi.

TOSUNU BULANA ÖDÜL

İstanbul Avcılar'da sahiplerinin elinden kaçan 7 kurbanlık tosun kayboldu. 6 tosun kayboldukları yerden 6 kilometre ilerideki Firuzköy'de bulunurken, bir tosun ise bulunamadı. Tosunların kaçış anları cep telefonu ile görüntülendi. Kurbanlıkları kaçan adam, kayıp tosununu bulana ödül vereceğini ifade etti.

KÖYLÜLER FİRARİ KOÇLARI 20 KM UZAKTA BULDU

Batman'ın Sason ilçesinde Burhan Bulgan adlı vatandaş tarafından alınan 3 koç Kurban Bayramı sabahı kesilmek üzere ambara bırakıldı. Sabah koçları kesmek için ambara giren Bulgan, koçların ambarda olmadığını görünce çevrede aramaya başladı. Tüm aramalara rağmen koçları bulamayan Bulgan'a müjdeli haber ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Boğazkapı köyünden geldi. Koçları bulan köylüler, koçların sahibi Bulgan'a ulaşarak hayvanların köyde olduğunu iletti. Bulgan koçlarını bulan vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

KAÇMAYA ÇALISIRKEN GÜBRE ÇUKURUNA DÜSTÜ

Kayseri'nin Anbar Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan bir kesimhanede boğa, kasap ve sahiplerinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Boğa kaçtığı sırada kesimhane yakınlarında bulunan hayvan gübresi çukuruna düştü. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışması sonuç vermezken, boğa battığı yerden kendisi kurtuldu Daha sonra yeniden kaçmaya başlayan boğa, çevredekiler tarafından yakalanarak kesimhaneye götürülüp kurban edildi.