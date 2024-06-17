Yurdun dört bir yanında bayram coşkusu

Kurban Bayramı'nın ilk günü yurdun dört bir yanında bayram coşkuyla yaşandı. Camiler, bayram namazında saf tutmak isteyenlerle doldu taştı. Sabahın erken saatlerinde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

'BUGÜN SEVİNÇ GÜNÜ'

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Cami avlularında vatandaşlara tatlı dağıtıldı. Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca Filistin'de hayatını kaybedenler ve saldırı altındaki Müslümanlar için de dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayramların, ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacağını bildirdi. Başkan Erbaş, "Bizleri bir kez daha bu özel zamana eriştiren Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun" ifadesini kullandı, bayramların, aynı inancın mensuplarını bir araya getiren müşterek sevinç; ümmet bilincini tazeleyen, ibadet zevkini derunileştiren, kardeşlik ruhunu güçlendiren vahdet günleri olduğunu kaydetti. Bayramların, sevilenlerle aynı sofrada buluşulan, aynı mabette divana durulan, aynı duygularla coşulan vuslat anları olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle devam etti: "En güzel duyguların hayatı kuşattığı bugünlerde müminler, Allah'a yakınlaşmanın önündeki engelleri kaldırma, iyilik ve güzellikleri çoğaltma azmiyle etraflarına ışık saçarlar. Acısı olanın acısını, yükü olanın yükünü, derdi olanın derdini hafifletme, gönülden gönüle köprüler kurma, sevinme kadar sevindirmenin gayreti içinde olurlar." Erbaş, bayramların, dilleri, renkleri, ırkları ve coğrafyaları farklı ama kıbleleri, idealleri, hedefleri ve duaları bir olan Müslümanları kardeşliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya ve paylaşmaya davet ettiğine dikkati çekti."