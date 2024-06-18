Hudut birliklerinden geçit yok!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

TERÖR OPERASYONLARI SÜRÜYOR

ÖTE yandan Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla, 5'i ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen T.K'nin adresini tespit etti. Hükümlü, Bünyan ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. T.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.