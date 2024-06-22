Bidon kafa tartışması büyüyor

Gazeteci Yılmaz Özdil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel'i bir video çekerek eleştirmişti. Katıldığı bir programda "47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" diyen Özel, "Kutuplaşma ortamından beslenenler var" sözleriyle Özdil'i hedef almıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GÖNDERME

Özgür Özel konuşmasında, "Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var" diyerek Özdil'e göndermede bulundu.

Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine öfkelenen Özdil de bunun üzerine sosyal medya hesabından, "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını... Gözlüğü çıkardın ama gözüne sokacağım. Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel..." yanıtı ile cevap verdi.

Yılmaz Özdil Pazartesi günü çok önemli açıklamalar yapacağını söyledi.

'HODRİ MEYDAN' ÇIKIŞI

İkili arasındaki 'Bidon kafa' tartışması devam ederken, Yeni Asır'ın ulaştığı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından Özgür Özel kendisinden özür dileyene kadar gerçekleri anlatmaya devam edeceğini belirterek, "Özgür Özel, bana karşı şahsi kin duyuyor. Hadiseyi şahsileştiriyor. O zaman diyorum ki; elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Benden özür dileyene kadar hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Ama sindire sindire anlatacağım. Bu günlük bu kadar. Asıl pazartesi günü anlatacağım" dedi. CHP lideri Özgür Özel'e sert ifadeler kullanan gazeteci Yılmaz Özdil'e parti sözcüsü Deniz Yücel'den de sert bir cevap geldi.

CHP sözcüsü Deniz Yücel, "Yıllarca insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın" sözleriyle tartışmayı daha da alevlendirdi.

"HADDİNİ BİL YILMAZ ÖZDİL"

Yücel sosyal medya hesabından Özdil'i hedef alarak, "Bir kişinin CHP Genel Başkanına 'Sözlerini yedireceğim' gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış. Bugüne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil? Haddini bil! Yıllarca insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız" diye konuştu. Tartışmaya Yücel'in de katılmasıyla 'Bidon kafa' olayının kısa sürede sona ermeyeceği görülüyor.