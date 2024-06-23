ABD Dışişleri Bakanlığı’nda kritik isim istifasını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Andrew Miller istifa etti. Andrew Miller, çalışma arkadaşlarına Ekim ayında başlayan mevcut çatışmanın her şeyi tükettiğini, ailesini az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını söyledi. Miller, kişisel sorumlulukları olmasa, işinde kalmayı ve yönetimle aynı fikirde olmadığı alanlar da dahil olmak üzere inandıkları şeyler için mücadele etmeyi tercih edeceğini dile getirdi. Miller, Şubat ayında yayınlanan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran çok sayıda İsrailli yerleşimciye yaptırım uygulanmasını içeren başkanlık kararnamesinde önemli bir rol oynamıştı. Miller, Filistin haklarının ve devletinin ilkeli bir destekçisi olarak biliniyor.