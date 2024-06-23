AK Parti’nin gündemi sokak köpekleri

AK Parti MYK'nın önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de sokak köpekleri ile ilgili yasa teklifi olacak. AK Parti grup yöneticileri hazırlanan yasa teklifinin içeriği hakkında Erdoğan ve MYK üyelerine sunum yapacak.

ÖTENAZİ SEÇENEĞİ MASADA

Sivil Toplum Kuruluşları, sanatçılar, muhalefet gibi çeşitli kesimlerin beklentileri de dikkate alınarak teklife son şeklinin verilmesi ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. AK Parti, TBMM tatile girmeden önce teklifi yasalaştırmayı istiyor. AK Parti, sunum öncesi yasa teklifinin taslak metnini de hazırladı. Teklifte öne çıkarlar başlıklar arasında ötenazi, kaçak üretim, belediyelere verilecek destekler yer alıyor. Ötenazi yani uyutma yöntemi teklifte yer alacak. Toplumsal risk (saldırgan), kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan köpeklere ötenazi uygulanacak. Bu konuda kararı veteriner hekimlerden oluşan bir heyet verecek.

YASA MADDESİ KALKIYOR

Ötenazi uygulamasının gerçekleşebilmesi için bazı yasa maddeleri kaldırılacak. Buna göre sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakım evlerine götürülmesi zorunlu olacak. Ancak, 'aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır' hükmü yasadan çıkartılacak. Bu düzenlemenin gerekçesinde 'Günümüzde sahipsiz hayvan sorununun yaşanmasında ana sebeplerinden birisi hayvanların alındığı ortama geri bırakılmasıdır. Bu minvalde; mevcutta uygulanan yakala-kısırlaştır-sal metodu yerine Kanun ile yeni bir yaklaşım getirildiğinden, ilgili hüküm yürürlükten kaldırılmıştır' ifadelerine yer verildi.

BELEDİYELERE DESTEKLER

Tarım Bakanlığı, sahiplendirme, kısırlaştırma ve barınaklar konusunda belediyelere destek verecek. Bu konuda bir bütçe oluşturulacak. Kaçak hayvan üretimi yapanlara ağır cezalar verilecek. Çünkü bu durumda olan yerler köpeklerin yavrularından bir kaçını satıp geri kalanları sokağa bırakıyor. Ayrıca besledikleri hayvanları sokağa bırakanlara verilecek cezalar da arttırılacak. Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasak olacak. Bunu ihlal edenlere hayvan başına 50 bin lira para cezası verilecek.

İZMİR'DE 6 AYDA 500 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yılın ilk 6 ayında 500 köpeğin sahiplendirildiğini bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir'e ait 4 büyük geçici köpek bakımevinde yaklaşık 2 bin sahipsiz hayvanın bakım ve tedavileri yürütülüyor. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 20 bin sahipsiz köpek tedavi ve muayene edildi, 15 bine yakın sahipsiz köpek de kısırlaştırıldı. Ayrıca sahiplendirilen 500 köpek, yeni yuvalarıyla tanıştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, sahiplendirilmeyi bekleyen birçok hayvanın bulunduğuna dikkati çekti. Polat, vatandaşlara barınakları ziyaret ederek "can dostları" sahiplenmeleri çağrısında bulundu.