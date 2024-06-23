Şehidin son vasiyeti Diyanet’e emanet

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan 26 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un son vasiyeti yürekleri burktu. Kahraman Astsubay'ın 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" dediği görüldü.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit olan Mehmet Ali Horoz'un bir Afrika ülkesinde su kuyusu açma vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) yerine getireceğini bildirdi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Horoz'un, şehit olmadan önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" şeklinde vasiyette bulunduğunu anımsatarak, "Vasiyetini bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri, bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabb'imiz, şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un cenazesi de dün memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde toprağa verildi. Hakkari'den hava yoluyla Kahramanmaraşa getirilen Şehit Horoz'un naaşı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Baba Kalender ve anne Ayşe Horoz ile şehidin diğer yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'ndaki tören alanına getirildi. Cenaze törenine, şehit Horoz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Polat, Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Horoz'un cenazesi, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan namazın ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, şehit Mehmet Ali Horoz'un ailesine başsağlığı diledi.