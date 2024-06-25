Başkan Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli mesajlar verdi

Gölbaşı Polis Akademisi'nde "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"ne katılan Başkan Erdoğan, törenin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, terörle mücadelede son verileri paylaşarak önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizin ekonomisine, ticaretine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz. Devletimizin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğeriyle tüm yer yüzünü kucaklamaya devam edeceğiz. Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda güven sağlanmaz. Bunun istisnası yoktur ve olamaz.

Vatandaşımız kolluk kuvvetlerine baktığında hukuk devletini görmek ister. Geçmişte ülkemiz, kendini hukuktan üstte göre bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Milli irade yok sayılmış, anayasa askıya alınmıştır. Biz bu dönemi Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik ile özgürlük arasındaki hassan dengeyi koruyarak milletimizin huzurunu temin etmeye çalıştık.

TERÖRLE MÜCADELE

Son bir yılda PKK/KCK'ya yönelik 34 bin 565 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere 1045 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne yönelik katılımlar her geçen gün daha da azalıyor. Yaz aylarında daha da kararlı ve sonuç odaklı operasyonlar gerçekleştireceğiz.

FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı elde edilen başarıları milletimiz takdirle karşılıyor.