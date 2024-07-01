‘Amerika ve Avrupa katliama engel olmaz’

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Filistin'de soykırım, Ukrayna'da savaş, dünyanın birçok noktasında da çatışma ve katliamlar olduğunu belirterek, "Biz bunlara engel olmazsak Amerika bunlara engel olmaz, Avrupa bunlara engel olmaz" dedi. Necmettin Bilal Erdoğan, Gaziantep'te Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 'Bir Yaz Bin Gelecek' sloganıyla düzenlediği 2024 yılı yaz okulu lansmanı programına katıldı. Erdoğan, "Türkiye çok büyük bir ülke ve Cumhurbaşkanımız başını önünden kaldıramayan bir ülke olmaktan bizleri çıkardı. Şimdi gençlerimiz 20 yıl öncesinden çok daha cesur, çok daha özgüvenli. Bakın Filistin'de Gazze'de soykırım var. Ukrayna'da savaş var. Dünyanın daha nice noktalarında çatışmalar katliamlar yaşanıyor. Biz bunlara engel olmazsak Amerika bunlara engel olmaz. Avrupa bunlara engel olmaz. Çünkü bunların arkasında zaten onlar var. Onun için çok eğitimli olacağız, çok çalışacağız" dedi.