  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘Amerika ve Avrupa katliama engel olmaz’

‘Amerika ve Avrupa katliama engel olmaz’

HABER MERKEZİ
‘Amerika ve Avrupa katliama engel olmaz’
DÜNYA Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Filistin'de soykırım, Ukrayna'da savaş, dünyanın birçok noktasında da çatışma ve katliamlar olduğunu belirterek, "Biz bunlara engel olmazsak Amerika bunlara engel olmaz, Avrupa bunlara engel olmaz" dedi. Necmettin Bilal Erdoğan, Gaziantep'te Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 'Bir Yaz Bin Gelecek' sloganıyla düzenlediği 2024 yılı yaz okulu lansmanı programına katıldı. Erdoğan, "Türkiye çok büyük bir ülke ve Cumhurbaşkanımız başını önünden kaldıramayan bir ülke olmaktan bizleri çıkardı. Şimdi gençlerimiz 20 yıl öncesinden çok daha cesur, çok daha özgüvenli. Bakın Filistin'de Gazze'de soykırım var. Ukrayna'da savaş var. Dünyanın daha nice noktalarında çatışmalar katliamlar yaşanıyor. Biz bunlara engel olmazsak Amerika bunlara engel olmaz. Avrupa bunlara engel olmaz. Çünkü bunların arkasında zaten onlar var. Onun için çok eğitimli olacağız, çok çalışacağız" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA