PKK’nın İsveç kadın yapılanması sorumlusu Zozan Baransson terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson'u Nusaybin'de yakaladı.

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Zozan Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi. PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.