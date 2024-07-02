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Haberler Gündem PKK'nın İsveç kadın yapılanması sorumlusu Zozan Baransson terörist yakalandı

PKK'nın İsveç kadın yapılanması sorumlusu Zozan Baransson terörist yakalandı

Terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson Nusaybin’de yakalandı.

HABER MERKEZİ
PKK’nın İsveç kadın yapılanması sorumlusu Zozan Baransson terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson'u Nusaybin'de yakaladı.

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Zozan Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi. PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.

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