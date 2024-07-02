‘Sigarasız nesil yasası’ geliyor

Bir süredir gündemde olan gençlerin tütün ile tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korunmasıyla ilgili yasa tasarısı belirlendi. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine ilgili kurum ve kuruluşlarda yasa teklifine ilişkin hazırlıklara başlandı. Buna göre Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilmesi üzerinde durulacak.

ÖMÜR BOYU YASAK

İngiltere'de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan model incelenecek. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'na sunulacak taslakta tarih belirlenmesi, bu tarihten sonra doğan kuşaklara sigara satışının yasaklanması tavsiye edilecek. Yasanın çıkmasına bağlı olarak 2009 ya da 2010 sonrasında doğan nesillere sigara ve tütün ürünü satışının ömür boyu yasaklanması ele alınacak. Kabul edildiği takdirde sigarasız bir nesil yetişecek.

YENİ DÖNEMDE HIZ KAZANACAK

ÜZERİNDE çalışılacak diğer konu ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişikliğe gidilmesi olacak. İspanya'da uygulanan tütün endüstrisinden 'sigara izmariti' vergisi alan modele bakılacak. Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi değerlendirilecek. Ön çalışma metni Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek. Erdoğan'ın üzerinde çalışılması için talimat verdiği düzenleme için 1 Ekim'de Meclis'in yeni döneminin başlamasından sonra çalışmalara başlanacağı kaydedildi.