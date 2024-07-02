‘Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez’

Başkan Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. "Yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantımız münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Her kademede danışmaya, diyaloğa önem veriyor, ülkemizin ve partimizin gündemindeki konulara ortak akılla çözüm yolları arıyoruz. İnşallah bundan sonra da gerek il ziyaretleri, gerekse farklı toplantılarla siz başkanlarımızla sık sık bir araya geleceğiz."

MUHALEFETİN ZEHİRLİ SÖYLEMLERİ

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, araçları ters çevirirken, yabancı uyruklu kişilere ait bazı iş yerlerini ateşe vermişti. Bunun üzerine büyüyen olaylara dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez.

Kayseri'de küçük grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir.

Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz.

Ayrımcılık, ötekileştirme nefret diliyle insanları düşmanlaştırmak AK Parti siyasetinde kendine yer bulmamıştır" şeklinde konuştu.

YERELDEN GENELE BAŞARI

"AK Parti'nin hikayesi yerelden genele ilerleyen bir başarı hikayesidir" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Biz başkaları gibi tepeden inme bir parti değil, yerelden bizzat halkın içinde zuhur etmiş ve yükselmiş bir partiyiz. AK Parti belediyeciliği küresel ölçekte marka haline gelmiştir. Rakiplerimiz bile bizden kopya çekmeye başladı. Onların yol haritasını biz şekillendiriyor, rakiplerimize koçluk yapıyoruz. Şehirlerimizi geleceğe hazırlama, popülizme bulaşmadan konuşarak üretmede kimse bizimle yarışamaz."

'VERİLEN SÖZLER UNUTULDU'

Başkan Erdoğan, son seçimlerde muhalefetin tamamen ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttüğünü söyleyerek, "Ekonomideki sıkıntıları da istismar ederek kim ne veriyorsa benden 5 katı anlayışıyla hiçbir temeli olmayan uçuk vaatlerde bulundular.

Hayat pahalılığının yükü altında ezilen insanlarımızın popülizm dalgasına kapılmasına maalesef engel olamadık. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu. Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bakıyorsunuz bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Nepotizmin ne demek olduğunu 3 ay içinde uygulamalı olarak milletimize gösterdiler" dedi.