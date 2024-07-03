BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Koruyucu Aile Günü vesilesiyle düzenlenen programda 81 ilin "Gönül Elçileri" olan vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Koruyucu aile sayısı yüksek olan ilk üç ilin gönül elçilerine plaket verildi

"SİSTEMİ GÜÇLENDİRDİK"

EMİNE Erdoğan, koruyucu aile hizmetinin, 12 sene önce başlattıkları devlet koruması altındaki çocukların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Gönül Elçileri Projesi'nin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bir çocuk için olabilecek en huzurlu ve güvenli ortamın, bir aile ortamı olduğu düşüncesiyle, koruyucu aile sistemini güçlendirdik. Yapılan çalışmalar ve Gönül Elçileri Projemiz neticesinde, koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayımız 2002'den bu yana 515'ten, 10 bin 256'ya yükseldi "diye konuştu.

Emine Erdoğan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkati çekerek, "Bugün Gazze'de refakatsiz kalan, ailesini kaybeden çocuk sayısının en az 17 bin olduğu düşünülüyor. Bu çocukların gidecek güvenli bir yeri de kalmadı. Yaklaşık 4 bin çocuğun ise enkaz altında veya kayıp olduğundan şüpheleniliyor. Gazze'nin altı bir çocuk mezarlığı, üstü ise dünyanın en büyük yetimhanesine dönmüş durumda" dedi. Devletin himayesindeki 8-12 yaş çocuklardan oluşan TRT Mersin Çocuk Korosu'nun da mini bir konser verdiği program, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.