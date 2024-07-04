Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı.

ÖNCESİNDE GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.