Irak’ın kuzeyinde kilit kapanıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı. 'Kilit kapanıyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, Pençe-Kilit Harekat sahasında terör hedeflerine yönelik yapılan atışlar yer aldı. Bakanlık ayrıca, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

PROVOKASYONA İZİN YOK

BAKANLIĞIN Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla; 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren bin 327 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 3 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir" dedi.

Öte yandan, Suriye'de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir" denildi.