AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın Merih Demiral kararıyla ilgili konuşan Ömer Çelik, Avrupa'nın PKK sembollerine sessiz kaldığını kaydederek, "Aşırı ırkçılık arayan Avrupa seçim sonuçlarına baksın" dedi.

Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.

"En önemli meselemiz Gazze'deki olaylar. Bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Facianın zannedilenin çok ötesinde olduğu belirlendi. Yahudilerin bilmesi gereken İsrail'i tehlikeye atan Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına tavır alınmadığı sürece barıştan bahsetmenin sahiciliği yok" diye konuştu. Sözcü Çelik şöyle devam etti:

Normalleşme konusu tüm dünyada da gündem oldu. Tutumumuzu sürdürüyoruz. Suriye toprak bütünlüğünden yanayız. Milli birliğine karşı tutum içinde olunmasını hoş görmeyiz. Biz Cenevre ve Astana sürecini birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Oradaki varlığımız Suriye toprak bütünlüğüne karşı değil teröristan kurdurulmasına karşıdır. Hem tehdit bertaraf edildi hem Suriye milli iradesine karşı irademiz ortaya konuldu. Biz bize güvenen kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Normalleşmeyi ifade ettikten sonra Kayseri ve Suriye kuzeyindeki olaylar provokatörlerin iş başında olduğunu göstermekte. Bunlara gereken cevap verildi. Bayrağımıza saygısızlık yapanların özür dilemesi MİT ve silahlı kuvvetlerimizin çalışması ile sağlandı.

Seçim dönemi kapandı. Bu tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Muhalefetin bunu getirmesi kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük. Erken seçim tartışmalarının muhatabı değiliz. Milli irade kararını vermiştir. Etrafımızda yeni gelişmeler olurken bu tartışmalar gereksiz. Toplumun her kesimi planını buna göre yapmalı