Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı ziyarette etti. Bakan Göktaş, andından Buca Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açılışına katıldı. Açılışta, Bakan Göktaş'ın yanı sıra Vali Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak sosyal politikalarımızı, vatandaşlarımızın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde her geçen gün zenginleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımıza her daim yoldaş olan Roman kardeşlerimiz için tüm gayretlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Roman vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerler sosyal dayanışma merkezlerimiz, yani SODAM'larımız bu anlayışın en güzel örneğidir. Hayata geçirilen SODAM'larla kadınlar için özel programlar hazırlıyor ve uyguluyoruz. Bugün 7'ncisi İzmir'de olmak üzere 90 sosyal dayanışma merkezimizle 27 ilimizde kadınların kişisel gelişmelerine katkı sunuyoruz" dedi.

'SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI SUNUYORUZ'

Sosyal dayanışma merkezleriyle gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklerle kadınların sosyal hayata katılımlarını artırdıklarını aktaran Bakan Göktaş, "Bunun yanı sıra sunduğumuz eğitim ve beceri kursları, sağlık hizmetleri, çocuk etkinlikleriyle, roman dostlarımıza pek çok alanda destek oluyoruz. Sosyoekonomik özgürlük kazanmaları için meslek edindirme kursları ve sertifikalı eğitim programları sunuyoruz. Aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk hakları gibi eğitim programları ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir hayat sürmelerini sağlıyoruz. Sakarya'da yaşayan ve 2 çocuk annesi olan Sevgi Hanım SODAM'ın açtığı aşçılık kurslarıyla hayalindeki işi yapmaya başladı. İstanbul'da Seçil Hanım, SODAM'ın sunduğu beslenme programıyla sağlığına kavuştu. Adapazarı'nda Ayşe Hanım, SODAM aracılığıyla kuaförlük mesleğini edinerek aile ekonomisine destek sağlamaya başladı. Bu güzel örnekleri artırmak mümkün. Eminim ki Buca'da da bu tür başarıları elde edecek nice kadınlarımız olacak" diye konuştu.

'KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA DESTEK OLUYORUZ'

Buca Sosyal Dayanışma Merkezi ile vatandaşlara yeni bir hizmet sunduklarının altını çizen Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Aşçılıktan pastacılığa, robotik kodlamadan kuaförlüğe kadar açtığımız kurs programlarıyla kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Ayrıca akıllı ve zeka oyunları kursuyla 8-14 yaş grubu çocuklarımızın keyifle vakit geçirecekleri sosyal bir ortam sunuyoruz. Bunun yanı sıra merkezimize bağımlılıkla mücadele seminerleri ile vatandaşınızın sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda özellikle gençlerimize, bağımlılığın zararları hakkında farkındalık oluşturacak programlar düzenliyoruz. Merkezimizde bulunan sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı yapıyoruz. Aşevi dağıtım noktalarıyla günde 100 haneye sıcak yemek hizmeti sunuyoruz."

'TEMMUZ AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARA AKTARILIYOR'

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesapları aktarmaya başladıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Bu kapsamda 2,7 milyar lira yaşlı, 2,1 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplam 4,8 milyar lira tutarındaki aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için temmuz ayı farklarını da ağustos ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara aktaracağız. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve eksiksiz katılımları için bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

'ÖZGÜN HİZMET MODELİMİZ PEK ÇOK ÜLKEYE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüz yılında vatandaşlarımız için şeffaf ve adil sosyal politika modellerini hayata geçirmeye devam ediyoruz' diyen Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak talep odaklı hizmetten arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal hizmetler alanında yeni bir çığır açtık. Bugün özgün hizmet modelimiz pek çok ülkeye örnek teşkil ediyor. Bu anlayışla vatandaşlarımızın hizmetlerinizden etkin şekilde yararlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Buca Sosyal Dayanışma Merkezimiz bunun en güzel örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

'MÜKEMMEL BİR MERKEZ OLARAK DİZAYN EDİLDİ'

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Bu güzel tesisi yaklaşık 6 ay önce tamamlandığında gezmiştim. Hakikaten yukarıda kurs merkezlerinden aşağıdan sosyal marketine, yemekhanesinden kreşine, kütüphanesinden birçok etkinlik salonuna kadar çok mükemmel bir merkez olarak dizayn edildi. Bu güzel merkezimizin Buca'mıza, bölgemize, ilimize hayırlara vesile olmasını ve bu güzel örneğin ilimizde yeni örneklerin, daha iyi modellerin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Göktaş, son olarak ise Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek İzmir programını tamamladı.