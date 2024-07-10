Fenomen operasyonu

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GÜLGEN ÇİFTİ GÖZALTINDA

İstanbul'da sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde 25 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Neslim Güngen'in polis otosuna bindirilirken gülümsemesi dikkat çekti.

134 ADRESE BASKIN

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, dün sabah İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese yapılan baskınlarda, fenomenler Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

AĞIR CEZA ŞOKU

Öte yandan sosyal medya fenomeni Dilan ve eşi Engin Polat'ın yargılandığı davada da yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli 6 ilde gılandığı düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucu hazırlanan iddianame iade edildi.