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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj: Bölgemizdeki terör devleti hayali gerçekleşmeyecek

Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj: Bölgemizdeki terör devleti hayali gerçekleşmeyecek

Son dakika haberleri... Washington'daki NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." diyen Başkan Erdoğan, "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur." dedi.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde net mesaj: Bölgemizdeki terör devleti hayali gerçekleşmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

(NATO'da) Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz. İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

BÖLGEMİZDE TERÖR DEVLETİ KURMAK HAYALDİR

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir.

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