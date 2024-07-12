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Başkan Erdoğan ABD'den döndü

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü.

AA
Başkan Erdoğan ABD’den döndü

Özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

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