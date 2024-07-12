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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın şehit olduğunu duyurdu. Öte yandan Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

HABER MERKEZİ
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Sakaryalı bir asker şehit düştü. Şehidin acı haberi Adapazarı'nda yaşayan ailesine verildi.

Pençe Kilit Operasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etti. Patlama sırasında Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay Şehit oldu. Şehidin acı haberi Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu Şehidin yakınlarının acısını paylaşırken, Şehidin evinin önüne Türk Bayrağı asıldı. Kahraman Şehidimizin cenazesi askeri törenle Cumartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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