  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in "güvenli bölge" saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in "güvenli bölge" saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de bir kez daha sivilleri hedef almasının ardından yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, saldırının "Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşaması" olduğu belirtilirken İsrail’e destek veren ülkelerin bu barbarlığa artık dur demesi gerektiği aktarıldı.

HABER MERKEZİ
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in güvenli bölge saldırısına tepki

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara bombardıman düzenlediğini, en az 71 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Dışileri Bakanlığı, İsrail'in "güvenli bölge" olarak sınıflandırılan çadır kampına yönelik saldırısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in El Mevasi'de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesinin "Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşaması" olduğu belirtildi.

İsrail'in ateşkes konusunda Hamas'ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih ettiği vurgulanan açıklamada, saldırının "Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delili" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İsrail'e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA