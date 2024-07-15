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Haberler Gündem İki çocuk annesi Elif canı pahasına sevkiyatı engelledi

İki çocuk annesi Elif canı pahasına sevkiyatı engelledi

SEBAHATTİN ALP
İki çocuk annesi Elif canı pahasına sevkiyatı engelledi

DENİZLİ ve Aydın'dan 580 askeri personeli Çardak Havaalanını kullanarak, Ankara'ya götürülmek istendiği sırada askeri aracın önüne geçen çok sayıda vatandaş, demokrasiye sahip çıktı. Durdurulan askeri konvoyda bulunan en öndeki araca binen Denizlili Elif Dağdelen'in çabaları etkili oldu.

Ev hanımı 2 çocuk annesi Dağdelen, darbe girişimi yaşandığı gece, TRT'de okuyan sahte bildiriyi duyunca, çocuklarını da alarak sokağa çıktığını, karakolun önü bariyerle çevrili olduğunu görünce, olayın ciddiyetinin farkına vardığını anlattı. Eve döndüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonundan yaptığı bağlantıyı izlediğini, sesini duyduğu anda gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Dağdelen, Erdoğan'ın "sokaklara inin" çağrısından sonra kimsenin kendisini durduramadığını söyledi.

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