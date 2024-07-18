“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesi

Türkiye, garantörlük hakkını kullanarak ve Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile İngiltere ve Yunanistan'a "barışın yeniden tesisini sağlamak üzere müzakerelere başlama" çağrısında bulunan Türkiye, 22 Temmuz'da harekatı durdurdu.

TEKLİFLER REDDEDİLMİŞTİ

Garantör ülkeler Kıbrıs meselesinin çözümü için görüşmelere başladı. 25 Temmuz 1974'te toplanan 1. Cenevre Konferansı, 30 Temmuz'da Cenevre Deklarasyonu ile son buldu. Konferansın 8 Ağustos'ta başlayan ikinci aşamasında, Yunanistan, Ada'da yeni anayasal düzenin kurulmasına yönelik tüm teklifleri reddetti ve anayasaya ilişkin varılacak bir uzlaşma için Türk birliklerinin geri çekilmesini ön koşul olarak ileri sürdü. 2. Cenevre Konferansı görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca 14 Ağustos'ta "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başladı ve 16 Ağustos'ta ateşkes ilan edildi.

Parolada ismi geçen Prof. Dr. Ayata, 19 yaşında ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü'nde öğrenciydi. Dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe'nin, tatil için tek başına değil, güvenilir bir aileyle seyahat etmesi için dönemin Turizm Bakanı Orhan Birgit ile yaptığı sohbet, bir anda Cenevre-Ankara hattında Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası oldu. 50 yıl boyunca basına konuşmayan Prof. Dr. Ayata, ilk kez o günü anlattı. Prof. Dr. Ayata, "Biz tabii harekatı bilmiyoruz, Ankara tatilim yarıda kesildi, ben de biraz bozuldum. Babam, o sırada Turizm Bakanı Orhan Birgit'e 'Tatile giden tanıdık birileri varsa Ayşe'yi de onlarla birlikte gönder. Bu işler çok uzun sürecek' diyor. Babam Turan Güneş ve Bülent Ecevit, 'başka ülkeler bizi dinliyorlardır' düşüncesiyle İkinci Harekat'ın başlaması için bir parola belirlenmesine karar veriyorlar. 'Ayşe tatile çıksın' parolası babamdan Ecevit'e bir işaret oluyor" dedi.

KRİPTOLU MESAJ GÖNDERİLDİ

Prof. Dr. Ayata, "Babamın aklına biraz önce de benim tatilimi konuştuğu için 'Ayşe tatile çıksın' diyeyim diyor ve sen de o zaman anla ki bu müzakereler de çok fazla bir yere gidemeyecek gibi görünüyor ve bir şekilde harekat hazırlığı yapılmaya başlansın. O günlerde Orhan Birgit'in kız kardeşi ve annesi de tatile gideceklermiş. Orhan amca da 'Ayşe de bir yere gitmek istiyormuş. Ayşe'yi de götürün.' diyor. Ve babama müzakeredeyken 'Eğer izin verirsen Ayşe de onlarla tatile çıksın.' diye mesaj gönderiyor. Babam fena halde telaşlanıyor. Müzakere devam ederken 'Ayşe tatile çıksın' lafı nereden çıktı diye. Orhan Birgit'ten bu haberi Profesör Haluk Ülvan getiriyor babama. 'Haluk nereden çıkarıyor? Ayşe'nin tatili sırası mı şimdi?' diyor. Fakat böylelikle heyetin içinde bir Ayşe'nin tatiliyle bu parolanın bağlantısı arasında bir bağ oluyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Ayata, "Son gece, yani ikinci harekatın başlamasından önceki gece artık meydana çıkıyor ki yani müzakerelerin yürüyecek bir tarafı kalmıyor. Fakat şöyle bir şey var, taktik olarak da Türkiye'nin önceden bunu planlamış olmasını istemiyorlar, çünkü o da diplomatik açıdan ciddi bir sorun. Yani müzakereler devam ederken 'Türkiye harekata başladı' densin de istemiyorlar. Babam bu sefer Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla kriptolu olarak 'Ayşe tatile çıksın' diye bir mesajı, Bülent Ecevit'e gerçekten gönderiyor. Böylelikle harekat hazırlığı başlıyor" sözleriyle o dönem yaşananları anlattı.