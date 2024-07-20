Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD’de yeni yönetimle çalışacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de yönetim değişse de yeni yönetimle çalışmak zorunda olduklarını belirterek "Onların desteğine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. YENİDEN seçilmek için çalışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce "Ukrayna'da ne olduğunu önemsemiyorum" diyen James David Vance'ı başkan yardımcısı adayı olarak göstermesiyle ilgili soruya yanıt veren Zelenskiy, "Belki de Ukrayna'da ne olduğunu anlamıyordur. Yeni yönetim gelirse onlarla çalışmak zorundayız. Onların desteğine ihtiyacımız var. Zor olacak ama zor işlerden korkmuyoruz" dedi. Ukrayna konusunda İngiltere'nin duruşunun değişmeyeceği inancını paylaşan Zelenskiy, ilişkilerde yeni bir sayfaya değil, sayfayı değiştirebilecek güce ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçim yılı olması ancak anayasanın savaş döneminde seçime müsaade etmemesine yönelik soruyu da yanıtlayan Zelenskiy, görevden çekilmek için bir tarih öngördüğünü ancak bunun savaş bitmeden gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.