Von der Leyen dönemi eleştirilerin gölgesinde başladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı görevine ikinci kez seçilen Ursula Von der Leyen'i hem içeride hem dışarıda sınamalarla karşılaşacağı, ortaya koyduğu vizyonu gerçekleştirmekte zorlanacağı bir dönem bekliyor. Avrupa Parlemontosu, Von der Leyen'in "kabinesini" topluca oylayacak ve yeni Komisyon, görevi devralırken kriz dolu 5 yıl geride kalacak.

KRİZLERİ İYİ YÖNETEMEDİ

Milletvekilleri, Von der Leyen'in görev süresi boyunca karşılaştığı krizler karşısında takındığı tutuma çokça atıfta bulundu. Zira Von der Leyen geçen dönemde bir yandan Kovid-19 salgını sırasında AB'nin ilk aşı tedarik süreci ve dağıtım gecikmeleri nedeniyle eleştirilere maruz kalırken diğer yandan iddialı iklim politikaları için yaptığı baskı nedeniyle bunların ekonomik etkilerinden endişe duyan kesimlerin muhalefetiyle karşılaşmıştı. Von der Leyen'in, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından takındığı tavır ve İsrail'e sunduğu "koşulsuz destek" tepkilere yol açmıştı. Ayrıca savunma harcamalarında yeterli artışın sağlanamaması, askeri altyapı yetersizliği, muhtemel kriz bölgelerinde üye devletlerin birbirleriyle çakışan öncelikleri, farklı tehdit algıları gibi hususlar da ek zorluklar doğuruyor.