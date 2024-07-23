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Haberler Gündem Aralarında kırmızı kategorideki Yusuf Kalkan'ın da olduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi

Aralarında kırmızı kategorideki Yusuf Kalkan'ın da olduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu, teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

HABER MERKEZİ
Aralarında kırmızı kategorideki Yusuf Kalkan’ın da olduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüne ağır bir darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi."

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