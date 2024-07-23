  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem RTÜK Başkanı Şahin’den Gülbin Tosun’a: Haddin değil!

RTÜK Başkanı Şahin’den Gülbin Tosun’a: Haddin değil!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, spiker Gülbin Tosun için “Vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir” dedi.

HABER MERKEZİ
RTÜK Başkanı Şahin’den Gülbin Tosun’a: Haddin değil!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı etiketleyerek, "Ayaklanmaya sebep olmayın" açıklaması yapan haber spikeri Gülbin Tosun'a sert tepki gösterdi. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi ile ilgili tartışmalar sürerken, spiker Gülbin Tosun sosyal medya paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Oldukça tepki çeken paylaşımla ilgili bir açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" ifadelerini kullandı. Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz" dedi.

Tosun, hadsiz paylaşımında Emine Erdoğan'ı da etiketledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA