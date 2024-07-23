RTÜK Başkanı Şahin’den Gülbin Tosun’a: Haddin değil!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı etiketleyerek, "Ayaklanmaya sebep olmayın" açıklaması yapan haber spikeri Gülbin Tosun'a sert tepki gösterdi. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi ile ilgili tartışmalar sürerken, spiker Gülbin Tosun sosyal medya paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Oldukça tepki çeken paylaşımla ilgili bir açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" ifadelerini kullandı. Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz" dedi.