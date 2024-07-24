  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Erdoğan'a verdikleri sözü tutup ABD'de şampiyon oldular

Erdoğan'a verdikleri sözü tutup ABD'de şampiyon oldular

ABD'DE düzenlenen dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışması "Spaceport America Cup'24"te Türkiye'yi temsil ederek dünya şampiyonu olan İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımı üyeleri, Başkan Recep Tayip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdi.

HABER MERKEZİ
Erdoğan’a verdikleri sözü tutup ABD’de şampiyon oldular

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile vakfın Süleymaniye'deki genel merkezinde bir araya gelen Vefa Havacılık Takımı üyeleri, açıklamalarda bulundu.

Takımın kurucu kaptanı İTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunu Ömer Faruk Sarıgöz, Başkan Erdoğan'ın 2020'de stantlarını ziyaret ettiğini ifade ederek, "Biz, 2020'deki başarımızı arz ederken, bir sonraki yıl için hedeflerimizi sormuştu. O an şok etkisi oldu bizde. Ziyaretin motivasyonuyla 2021'de dört yarışmada ödül aldık. Yahudi lobisini düzenlediği bir yarışmada, çok şükür, coğrafyamızın dertlerini göstermek adına, Filistin bayrağını da sahnede açtık" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA