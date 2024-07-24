Erdoğan’a verdikleri sözü tutup ABD’de şampiyon oldular

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile vakfın Süleymaniye'deki genel merkezinde bir araya gelen Vefa Havacılık Takımı üyeleri, açıklamalarda bulundu.

Takımın kurucu kaptanı İTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunu Ömer Faruk Sarıgöz, Başkan Erdoğan'ın 2020'de stantlarını ziyaret ettiğini ifade ederek, "Biz, 2020'deki başarımızı arz ederken, bir sonraki yıl için hedeflerimizi sormuştu. O an şok etkisi oldu bizde. Ziyaretin motivasyonuyla 2021'de dört yarışmada ödül aldık. Yahudi lobisini düzenlediği bir yarışmada, çok şükür, coğrafyamızın dertlerini göstermek adına, Filistin bayrağını da sahnede açtık" dedi.