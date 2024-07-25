Sokak köpekleri teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu başıboş hayvanlar sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifini 42 saat süren yoğun maratonun ardından kabul etti.

Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da ele alınıp yasalaştırılması hedefleniyor.

CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekillerinin provokasyonları ile geçen görüşmeler sırasında kabul edilen önergelerle 'ötanazi' yasa metninden çıkartıldı. Kabul edilen önergeler ve teklifin içeriği şöyle:

ÖTANAZİ ÇIKARILDI: Ötanazi uygulaması teklif metninden çıkartılıp Veterinerlik Kanununa atıf yapıldı. Buna göre 'ötenazi' yasak ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılabilecek.

BARINAKLARA ALINACAKLAR: Yasa çıktığında sokaktaki sahipsiz köpekler barınaklara alınacak. Gerekli bakımları yapılıp sahiplendirilecek.

BÜTÇE AYRILACAK: Belediyelere gerekli barınakları yapıp başıboş hayvanları toplamak için 2028 yılı sonuna kadar süre verildi. Sorumluluğunu yerine getirmeyen belediye başkan ve yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

60 BİN LİRA CEZA: Sahibi olduğu hayvanı sokağa atanlara 60 bin lira para cezası uygulanacak.

MECLİS'TE ÇİRKİN HAREKET

GÖRÜŞMELER sırasında muhalefet milletvekilleri gerginliğe neden olurken Meclis'e getirdikleri STK temsilcileri ortalığı birbirine kattı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil dosya fırlattı. Demokrat Parti milletvekili Salih Uzun önceki günkü söz istedi, usul gereği izin verilmeyince ayağa kalkıp AK Partili milletvekillerin üzerine yürüdü.

Önceki gün Meclis'e gelen bir grup yasa teklifini protesto etmişti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?" dedi.

YUMAKLI: KANUN HAKKINDA SPEKÜLASYONLAR OLUŞTURULDU

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yumaklı, bütün Türkiye'de sorun olarak kabul edilen hususun yasal düzenleme seviyesine getirildiğini söyledi. Yumaklı, sorunun hayvanların sahipsiz olma sorunu olduğuna dikkati çekerek "Sahipsizlik, sorumsuzluğu getirmektedir. Dolayısıyla buradaki temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra da popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırma, rehabilitasyon ve diğer hususlar" dedi. Kamuoyunda tartışılan "uyutma" konusuna ilişkin değerlendirme yapan Yumaklı, "Bu yasanın bir 'katliam yasası' şeklinde söyleniyor olması, anlam veremediğimiz bir husus. Biz bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. 'Hepsini alıp öldürecekler.' Hiçbir zaman için böyle bir şey ne düşünüldü ne de önerildi" diye konuştu. Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.