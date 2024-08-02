"Haniye suikastini ABD koordine etti"

HAMAS lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi Ortadoğu'da yaşanan karışıklığı daha da artırdı. Suikastla Netanyahu'nun ateşkes istemediği ve çatışmaları sonlandırmak gibi bir niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşıldı. Suikastın ardından çok sayıda soru işareti de ortaya çıktı. İsrail'in Haniye'nin yerini nasıl tespit ettiği, suikastın arkasındaki istihbaratın kimden geldiği belirsiz. New York Times, Haniye'nin suikasta uğradığı binanın görüntülerini yayınladı.

Fotoğrafta binanın vurulan bölümünün yeşil bir örtüyle kapatıldığı görülüyor. Haniye'nin Tahran'da düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

SALDIRI EMRİ VERİLDİ

İRAN'DAN yapılan açıklamada, 'Suikasta uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz' denildi. ABD medyası, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde Hamaney'in İran topraklarındaki saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'e doğrudan bir saldırı emrini verdiğini bildirdi. İSRAİL, dün Hamas'ın askeri şefi Muhammet Deif'in de Gazze'de öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan kameralar karşısında cinayetleri üstlenen Gazze kasabı Netanyahu, Lübnan ve İran'daki saldırılar sonrası ilk kez konuştu ve, "Tüm düşmanlarımıza ağır darbe indirdik" dedi.

SUİKASTTA 3 SENARYO!

ESKİ Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Terör/ Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ağar, "Bu tür hasarı bırakacak pek çok silah araç ve gereci var. Bombalı paket içten hasar bırakabilir. Kamikaze drone, ya da SİHA'dan atılan mühimmat, uçaktan atılan mühimmat, füze, ya da bir güdümlü tank savar. ABD biliyor muydu derseniz, bu suikastın sonuçlarına katlanmamak için bilmiyoruz demeleri son derece normal" dedi.

Pekin ise 3 senaryoya dikkat çekti: "Haniye'nin binaya girdiğini dışarıdan birinin gözetlemesi lazım. F-35 ile vurulduysa menzili yeterli değil. Ürdün'e gidip, Irak hava sahasından İran hava sahasına girmeleri lazım. Uçak İran hava sahasına girdikten sonra bir füze ile ateş edilmiştir. Bunun için mutlaka içeriden işaretlenmesi lazım. Mühimmatın güdüm kiti, o işaretin geldiği yere gider ve vurur. F-35'ler de bu iş için müsait. İçeriden baskın yapılabilir ama bu daha zor. Füze bir denizaltı ile de atılmış olabilir. Yani 3 seçenek var. Ya uçak ile ya da denizaltı ile atılır, ya da bir grup o alana baskın yapar. Ama en uygunu uçak f-35" dedi.