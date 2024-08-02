SGK borçlarında iddialar ve gerçekler

Belediyeler, bağlı kuruluşlar ve belediye şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları konusunda CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin oluşturmaya çalıştığı algı operasyonları "SGK borçları konusunda gerçekler ne?" sorusunu tartışmaya açtı. SGK, bu algı operasyonlarını sonlandırma ve tartışmalara ışık tutmak için "iddialar ve gerçekleri" araştırdı.

İŞTE muhalefetin gerçek dışı 10 iddiası ve SGK'nın tespit ettiği gerçekler:

- İDDİA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Temmuz'da, "Diyorlar ki SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'nin. Oysa ki söylediği belediyelerden birisi olan İBB'nin bir kuruş SGK borcu yok. İştiraklerinin var" dedi.

- DOĞRUSU: SGK'ya olan belediye borçlarının yüzde 80'inden fazlasının belediye şirketlerinin borcu. Belediye şirketleri, belediyeden ayrı bir kurum değildir, genel müdürünü ve yönetimini belediye başkanının atadığı, belediye başkanından habersiz adım atmayan kuruluşlardır.

- İDDİA: Özgür Özel, 26 Temmuz'da, "4,5 milyarlık SGK ve vergi borcunu gördük. Geçmiş yönetimden devralınan 3,5 milyara yakın SGK borcunun bu yönetimden tahsil edilmek istendiğini gördük" dedi.

- DOĞRUSU: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin 31 Mart 2024 tarihli SGK prim borcu 382 Milyon TL'dir. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifade ettiği rakam yalandır.

- İDDİA: Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bizim de dâhil olduğumuz 15 büyükşehrin SGK'ya hiçbir borcu yok. Borçlu olan üç il var" dedi.

- DOĞRUSU: 81 Büyükşehir ve il belediyesinin toplam borcu 36,7 milyar. 81 ilin 35 tanesi CHP'li. Bu 35 CHP'li belediyenin borcu: 26,2 milyar. SGK'ya en fazla borcu bulunan 6'ncı belediye Hatay Büyükşehir Belediyesi. Hatay Büyükşehir Belediyesinin bu borcu, 2 dönemdir belediyeyi yöneten CHP'den kalma.