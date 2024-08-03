Sansüre geçit yok!

Karar, BTK tarafından Instagram'ın Türkiye'deki temsilcisine resmi şekilde iletildi. Instagram'ın bugüne kadar Atatürk'e hakaret, cinsel içerikli ve çocuk istismarına ilişkin paylaşımların kaldırılması taleplerini yerine getirmediği, son olarak da Filistin destekçisi içerikleri kaldırıp, İsrail destekçisi söylemlere ilişkin dokunulmazlık getirmesi bardağı taşıran son damla oldu. ABD'li META grubuna ait sosyal medya uygulaması Instagram'a dün erişim engeli getirildi.

ŞİDDETLE KINIYORUM!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz tarihli paylaşımında Instagramı şu sözlerle kınamıştı: "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir."

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.