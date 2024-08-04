Ayasofya Meydanı’nda büyük Filistin mitingi

Alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine dün saat 18.30'da İstanbul'da Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek mitingi için on binlerce kişi bir araya geldi.

Öte yandan tüm yurt genelinde de binlerce kişi meydanlarda toplandı. Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler Filistin'de yaşananların son bulması için Ayasofya Medyanı'nda Filistin halkına destek için buluşacak.

"ÜMMETİN DAVASI"

Ayasofya'daki miting öncesi konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Rahmetli şehidimiz İsmail Haniye şehadetinden hemen önce bütün İslam dünyasına bütün Müslümanlara bir çağrıda bulunmuştu. Cumartesi günü meydanlara çıkın cumartesi günü soykırıma karşı çıkın cumartesi günü ses verin demişti. Tabii biz bunun, onun son çağrısı olduğunu bilmiyorduk. Haniye'nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız. İran ziyareti sırasındaki kalleş pusu tam bir İsrail korkaklığına yaraşır şekilde gerçekleşti ve bu şehidimizin son çağrısı oldu. Dünya barışı Ortadoğu ve Filistin'de barışla olur. Güçlü olmak zorundayız ki Müslümanlara karşı kalkışmayı düşünenler bunu bilsin. Türkiye güçlü olursa dünyada bütün mazlumlar rahat uyur" dedi.

DÜNYA GAZZE İÇİN SOKAKLARDA!

DÜN, dünyanın farklı bölgelerinde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi. Haniye'nin Gazze ve Filistinlilere destek çağrısı karşılık bulurken İngiltere, Endonezya, İrlanda ve Ürdün gibi ülkelerde binlerce kişi sokaklara çıktı. Gösteriye katılanlar, "Mescid-i Aksa'ya saldırı Ürdün'e savaş ilanıdır", "Arkandayız ey Hamas", "Amerika aynı Amerika, yılanın başı" şeklinde sloganlar attı. Birçok ülkede dernekler ve binlerce kişi yürüyüşlere katıldı. Yürüyüşte "Gazze'yi kurtarın", "Soykırımın 300 günü" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.